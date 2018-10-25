أردوغان: إصلاح الأمم المتحدة ضرورة لاتحتمل التأجيل

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أن حاجة الأمم المتحدة إلى الإصلاح لم تعد تحتمل التأجيل.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسة الذكرى السنوية الـ 73 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، نشرها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، وقال أردوغان إن "حاجة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن المكلف بضمان السلم والأمن الدوليين، إلى الإصلاح بات في وضع لا يمكن تأجيله".

وأشار أردوغان إلى أن البشرية تواجه تحديات خطيرة لا سيما تغير المناخ، والتطهير العرقي، والجوع، وكراهية الأجانب، والإرهاب، والأمراض الوبائية وغيرها.

وتمنى الرئيس التركي أن تكون ذكرى تأسيس المنظمة، وتعد تركيا عضوا مؤسسا لها، "وسيلة خير للإنسانية جمعاء في كامل أرجاء المعمورة".

المصدر: "الأناضول"