طرود مشبوهة تصل أوباما وكلينتون والبيت الأبيض ومركز "تايم وارنر"

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن جهاز الأمن السري اعترض طرودا مشبوهة كانت في طريقها إلى البيت الأبيض ومقري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 октября 2018 г.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، بأنه تم العثور على طرد مفخخ في بريد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن الخدمة السرية الأمريكية أنها اعترضت طردا مشبوها تم إرساله إلى منزل رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على قنبلة في منزل هيلاري وبيل كلينتون في مدينة نيويورك، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بأنه يحقق بشأن الطرد المشبوه الذي تم العثور عليه قرب منزل كلينتون.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الجسم المشبوه الذي عثر عليه بالقرب من منزل بيل كلينتون وزوجته شبيه بالجسم المفخخ الذي زرع قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بولاية نيويورك.

US @SecretService says it intercepted packages containing potential explosive devices that were addressed to Hillary Clinton and Barack Obama: pic.twitter.com/UNwcGDcqi0 — Catherine Thompson (@KT_thomps) 24 октября 2018 г.

كما ذكرت وكالة رويترز أن السلطات الأمريكية اعترضت طردا مشبوها كان موجها للبيت الأبيض.

وأدان البيت الأبيض محاولة الهجوم على أوباما وكلينتون وشخصيات عامة، مشددا على أنه ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال تلك الطرود المشبوهة.

إلى ذلك، تم إخلاء مركز "تايم وارنر" الذي يضم شبكة CNN الإخبارية ووسائل إعلام أخرى في نيويورك بسبب جسم مشبوه.

المصدر: وكالات