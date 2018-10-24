صحيفة: تركيا أطلعت مديرة الـ CIA على مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية تتعلق بمقتل خاشقجي

أفادت صحيفة "صباح" التركية، بأن الاستخبارات التركية، أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" على العناصر التي جمعتها في إطار التحقيق بمقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

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وقالت الصحيفة "إن جهاز الاستخبارات التركي عرض على مديرة الـ"CIA" جينا هاسبل، مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي" في اسطنبول.

ونُقل عن أربعة مصادر مطلعة أن مديرة الـ"CIA" جينا هاسبل، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيقات بشأن مقتل جمال خاشقجي، قد سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم لعملية تعذيبه وقتله.

وكانت هاسبل وصلت قبل يومين إلى تركيا، في زيارة وصفها مصدر بأنها قصيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

كما جاءت هذه الزيارة بعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بإطلاع الولايات المتحدة على الأدلة التي جمعتها بهذا الشأن.

المصدر: "صباح التركية"