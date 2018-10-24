مصادر: مديرة الـ"CIA" ترغب في الاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتل خاشقجي!

نُقل عن أربعة مصادر مطلعة أن مديرة الـ"CIA" جينا هاسبل، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيقات بشأن مقتل جمال خاشقجي، قد سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم لعملية تعذيبه وقتله.

وكانت هاسبل وصلت أمس الأول إلى تركيا في زيارة وصفها مصدر بأنها قصيرة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

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كما جاءت هذه الزيارة بعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بإطلاع الولايات المتحدة على الأدلة التي جمعتها.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أمنيين غربيين قولهم إنه على الرغم من التسريبات الإعلامية الكثيرة التي زعمت أن لدى تركيا تسجيلات صوتية توثق عملية تعذيب وقتل خاشقجي، إلا أنه لم يتم حتى الآن إطلاع أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو الحليفة على مثل هذه الأدلة.

وفيما أعلنت الرياض في وقت سابق أن خاشقجي قتل إثر شجار في القنصلية، لا تتوفر لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو الحليفة أدلة قوية، خاصة بشأن الدور الذي قد يكون لعبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض أمس محاولات الرياض وضع مسؤولية قتل خاشقجي على عاتق ضباط مارقين فقط، لكنه في نفس الوقت لم يذكر ولي العهد، وهو أيضا لم يشر في كلمته أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، إلى وجود أي تسجيل صوتي لعملية القتل.

المصدر: رويترز