ترامب: محاولة التستر على مقتل خاشقجي أسوأ تغطية في التاريخ

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التستر على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، هي أسوا عملية للتغطية على جريمة على الإطلاق.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض علال توقيعه على قانون خاص بقطاع الماء: "كانت خطتهم منذ البداية سيئة جدا، وتم تنفيذها بشكل فاشل، ومحاولة التستر على مقتل خاشقجي هي أسوأ عملية للتغطية شهدها التاريخ".

ولفت ترامب، تعليقا على كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها اليوم حول قضية خاشقجي، إنه "كان قاسيا بما فيه الكفاية" في تصريحاته التي تطرق فيها إلى السعودية و"لم يجامل" في حديثه.

وتابع الرئيس الأمريكي، وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بتصريحات نظيره التركي بشأن هذه العملية، أنه يسعى إلى تحديد كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية قبل تصديق تقدير أردوغان.

وأضاف في هذا السياق أن "السعودية حليف بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وأحد أكبر المستثمرين، وربما الأكبر، في هذه البلاد".

مضيفا أنه سيحصل على تقرير حول مقتل خاشقجي "قريبا" وسيتحدث عن الحادث بعد عودة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، من تركيا.

وشدد ترامب على أنه سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية.

المصدر: رويترز + وكالات