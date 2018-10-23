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خطيبة خاشقجي توجه رسالة لأردوغان بعد كلمته اليوم

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خطيبة خاشقجي توجه رسالة لأردوغان بعد كلمته اليوم
Reuters
خديجة جنكيز
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وجهت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، رسالة شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الخطاب الذي ألقاه اليوم وكشف فيه بعض تفاصيل مقتل خطيبها.

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وقالت خديجة في تغريدة لها اليوم الثلاثاء باللغة العربية على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فخامة رئيس الجمهورية @RT_Erdogan
شكرا لكم على تعزيتكم لي ولأسرة جمال".

وأضافت: "كنت على ثقة بالله أولا ثم بفخامتكم أنكم سوف تطبقون العدالة في محاكمة قتلة خطيبي #جمال_الخاشقجي، ولي كل الفخر أن أكون ابنة بلدنا #تركيا".

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى الرئيس التركي خطابا خلال اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، كشف خلاله عن معلومات جديدة بخصوص قضية مقتل خاشقجي، وطرح مجموعة من الأسئلة مطالبا السعودية بالإجابة عنها.

وخديجة هي التي قامت بتبليغ السلطات التركية عن اختفاء الصحفي السعودي يوم 2 أكتوبر الجاري بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول.

المصدر: RT

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