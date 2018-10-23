ترامب يعلل سبب كره العالم له

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الناس في البلدان الأخرى لا يحبونه، لأنه "يجبرهم على دفع أموال باهظة لقاء نشاطاتهم التجارية مع الولايات المتحدة".

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "تتحدث وسائل الإعلام المزيفة أن الاستطلاعات الأخيرة عن سمعتي في الدول الأخرى، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، منخفضة. طبعا أنها منخفضة، لأنني أجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لقاء قيامهم بأعمال حرة في الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة خلال السنوات الـ50 الأخيرة. ولماذا يجب أن يحبونني؟"

ولكنه أضاف أنه يحب هؤلاء الناس، بغض النظر عن هذه الكراهية.

....I say of course they’re low - because for the first time in 50 years I am making them pay a big price for doing business with America. Why should they like me? — But I still like them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وفرضت الولايات المتحدة في الـ1 من يونيو الماضي رسوما تجارية بمقدار 25% على كميات الصلب و10% على الألومنيوم الموردة إلى الولايات المتحدة من معظم بلدان العالم، دعما للمنتج الوطني الأمريكي.

وأوضح ترامب قراره حول فرض الرسوم التجارية بالمادة الـ 232 من القانون الأمريكي حول توسيع التجارة الذي تم اتخاذه عام 1962. ويسمح هذا القانون لرئيس الدولة بفرض قيود على التجارة مع الدول الأجنبية لأسباب أمنية.

المصدر: نوفوستي