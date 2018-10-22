بالفيديو.. شرطي تركي يبكي على طفلة مهاجرة غرقت في البحر

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطعا مصورا يظهر شرطيا تركيا يذرف الدموع على طفلة مهاجرة، كان يسعفها بعد أن انتشلها من البحر، جراء غرق مركب كانت على متنه في مياه المتوسط.

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وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن شرطيا تركيا كان يسابق الزمن لإيصال طفلة مهاجرة إلى سيارة الإسعاف، ليذرف بعدها الدموع أثناء مشاهدته محاولات الكادر الطبي إنعاش قلبها.

وشهدت سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، صباح الاثنين، غرق مركب كان يقل مهاجرين غير نظاميين، وبعد سماع الناس أصوات الإستغاثة من المركب، أبلغوا الجهات المعنية، فهرعت فرق خفر السواحل والشرطة إلى الموقع.

وتمكنت الطواقم من إنقاذ 20 مهاجرا غير نظامي، بينهم أطفال ونساء، ونقلهم إلى سيارات الإسعاف المنتظرة عند الشاطئ، بمساعدة مواطنين كانوا موجودين في المنطقة.

ومن بين الأشخاص الذين هرعوا إلى المساعدة، شرطي المرور، هارون قليج أوغلو، الذي حمل طفلة مهاجرة من أفراد المجموعة التي تم إنقاذها، وركض بها 100 متر، لإيصالها إلى سيارة الإسعاف.

وشوهد الشرطي الذي هو أب لطفلين وهو يصرخ " هل هناك طبيب؟ فلنسرع، فليأت مسعف"، وهو يحمل الطفلة، بغية تسريع عملية إنقاذها.

رصدت عدسة #الأناضول، شرطيا #تركيا وهو يسابق الزمن لإيصال طفلة مهاجرة إلى سيارة إسعاف، بعد غرقها، وذرفه للدموع أثناء مشاهدته محاولات الكادر الطبي لانعاش قلبها.https://t.co/wHdgyUPFUmpic.twitter.com/CcWMqOFbX3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 22, 2018

وعندما اقترب من سيارة الإسعاف انهارت قواه، وسلم الطفلة إلى أحد المواطنين لإسعافها.

ولم يبرح الشرطي المكان وظل يراقب محاولات الكادر الطبي إنعاش قلب الطفلة في سيارة الإسعاف، وهو يذرف الدموع من أجلها.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذها، فارقت الطفلة البالغة من العمر 7 أعوام، الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه.

المصدر: الأناضول+ترك برس