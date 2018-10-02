غرق 34 مهاجرا ونجاة 26 غربي البحر المتوسط

قالت وكالة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، نقلا عن البحرية المغربية ووكالة إغاثة إسبانية إن نحو 34 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة غربي البحر المتوسط، ونجا 26 آخرون كانوا على متنها.

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وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لرويترز: "جنح القارب يوم الأحد وعلى متنه 60 شخصا، غرق 34 على الأقل ونجا 26 شخصا".

وأضاف أن المعلومات جاءت من البحرية المغربية والمنظمة الإسبانية غير الحكومية "كاميناندو فرونتيراس".

يذكر أن القوات البحرية الملكية المغربية أطلقت النار على قارب كان ينقل مهاجرين غير شرعيين عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا، ما أدى إلى مقتل شابة مغربية وإصابة 3 أشخاص، أواخر الشهر الماضي.

المصدر: رويترز