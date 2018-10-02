 
مباشر
عاجل
الحكومة الفرنسية تجمد أصولا مملوكة للمخابرات الإيرانية ومواطنين إيرانيين

غرق 34 مهاجرا ونجاة 26 غربي البحر المتوسط

أخبار العالم

غرق 34 مهاجرا ونجاة 26 غربي البحر المتوسط
Reuters Darrin Zammit Lupi
زورق محمل بلاجئين، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvak

قالت وكالة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، نقلا عن البحرية المغربية ووكالة إغاثة إسبانية إن نحو 34 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة غربي البحر المتوسط، ونجا 26 آخرون كانوا على متنها.

إقرأ المزيد
عملية إنقاذ في مياه البحر المتوسط مقتل أكثر من 100 مهاجر بغرق مركب قرب السواحل الليبية في 1 - 2 سبتمبر

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لرويترز: "جنح القارب يوم الأحد وعلى متنه 60 شخصا، غرق 34 على الأقل ونجا 26 شخصا".  

وأضاف أن المعلومات جاءت من البحرية المغربية والمنظمة الإسبانية غير الحكومية "كاميناندو فرونتيراس".

يذكر أن القوات البحرية الملكية المغربية أطلقت النار على قارب كان ينقل مهاجرين غير شرعيين عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا، ما أدى إلى مقتل شابة مغربية وإصابة 3 أشخاص، أواخر الشهر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. طائرة ركاب تعوم في مياه المحيط!