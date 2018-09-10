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مقتل حوالي 100 مهاجر بغرق مركب قرب السواحل الليبية في 1 - 2 سبتمبر

أخبار العالم العربي

مقتل حوالي 100 مهاجر بغرق مركب قرب السواحل الليبية في 1 - 2 سبتمبر
Globallookpress Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
عملية إنقاذ في مياه البحر المتوسط
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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 100 مهاجر قضوا مطلع سبتمبر، في حادث غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.

ونقلت المنظمة غير الحكومية، نقلا عن ناجين، قولهم إن قاربين مطاطيين انطلقا من الساحل الليبي فجر الـ 1 من سبتمبر، وعلى متنهما مجموعات من المهاجرين، معظمهم أفارقة.

وروى أحد الناجين أن محرك أحد القاربين تعطل وبدأ في الغرق، وأن الثاني بدأ غلافه المطاطي أن يفقد هواءه فجأة، ما أدى إلى غرق موت بعض المهاجرين، فيما استطاع عدد منهم النجاة متشبثا ببقايا القارب العائمة.

وأضافت المنظمة أن عديدا من الناجين تم نقلهم، في 2 سبتمبر، إلى ميناء الخمس في ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبي.

المصدر: رويترز

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