لافروف: مستعدون للاتصال مع الولايات المتحدة عبر كل القنوات الممكنة حول معاهدة الصواريخ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو جاهزة لإجراء اتصالات مع واشنطن عبر كل القنوات الممكنة لتوضيح الوضع حول معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

إقرأ المزيد

وقال لافروف بعد لقائه نظيره المدغشقري، ايلوا دوفو، اليوم الاثنين: "إذا كان بولتون (مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون) جاهزا لتفسير ذلك (نية واشنطن الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى) فسنستمع إليه وسنقيم الوضع. وإذا كانوا ينوون عمل ذلك باستخدام قنوات أخرى، فإننا أيضا سنكون جاهزين لهذه الاتصالات وسنحدد موقفنا استنادا لا على نواياهم بل على قراراتهم الملموسة".

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تلجأ بعد إلى استخدام العملية الرسمية للانسحاب من هذه المعاهدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد بلاده لتمديدها.

وفي حديثه حول التعاون الروسي الأمريكي في سوريا أشار لافروف إلى عدم جاهزية واشنطن للتعاون الشامل مع موسكو في هذا الموضوع.

وتابع أن روسيا مستعدة لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة للبحث عن الطرق التي تسمح بتسوية الأزمة السورية بشكل أكثر فعالية.

المصدر: وكالات