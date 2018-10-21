الكرملين: ننتظر من الجانب الأمريكي توضيحات بشأن انسحاب واشنطن من المعاهدة حول الصواريخ

قال الكرملين إن مصير المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيناقش أثناء اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين يخطط لاستقبال بولتون لكنه أكد أن ذلك "لن يحدث غدا" (الاثنين).

إقرأ المزيد

وفي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة، قال بيسكوف: "لا شك في أن التصريحات الأخيرة (لترامب) ستتطلب توضيحات من الجانب الأمريكي".

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي وصل إلى موسكو اليوم الأحد، للقاء مسؤولين روس، وذلك قبل بدء جولته في دول جنوب القوقاز.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بولتون يخطط لإطلاع الجانب الروسي على موقف واشنطن من موضوع المعاهدة التي برر ترامب، أمس السبت، انسحاب الولايات المتحدة منها بـ"انتهاكها" من قبل روسيا، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وجرى توقيع المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن قيام الطرفين بتدمير ترسانتيهما من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية،، أثناء زيارة الرئيس السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، إلى العاصمة الأمريكية في 8 ديسمبر 1987.

وشملت المعاهدة طبقة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين 500 وألف كم، وبين 1000 و5500 كم، بما فيها صواريخ نشرها الاتحاد السوفيتي في كوبا عام 1962، مما أثار "أزمة الكاريبي" في حينها.

وتتبادل الولايات المتحدة وروسيا، خلال السنوات الأخيرة، الاتهامات بانتهاك المعاهدة.

المصدر: وكالات