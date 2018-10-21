اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول قضية خاشقجي

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، وجهات النظر حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واتفق الرئيسان التركي والأمريكي على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها في قنصلية بلاده في اسطنبول، وفقا للرئاسة التركية.

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وقال مصدر للرئاسة التركية إن الزعيمين اتفقا على ضرورة توضيح جميع جوانب قضية جمال خاشقجي".

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن أردوغان وترامب تطرقا إلى مسألة محاربة الإرهاب بما فيها منظمة غولن، والتطورات في سوريا.

وأشارت إلى أن الطرفين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وتنفيذ خطة الطريق حول منبج.

كما بحث أردوغان مع ترامب المسار القانوني بخصوص القس أندرو برونسون.

وفي وقت سابق اليوم، تراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه بأن الرواية السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بالرياض جديرة بالثقة، قائلا إنه من الواضح وجود "خداع وأكاذيب" فيها.

وأكد ترامب، في حديث هاتفي إلى صحيفة "واشنطن بوست" في ساعات متأخرة السبت، وجود تخبط في التفسيرات السعودية لمقتل خاشقجي، مكررا في الوقت نفسه موقفه بأن السعودية حليف هام جدا للولايات المتحدة، لا سيما في ظل أنشطة إيران بالمنطقة والعالم.

كما أبقى الباب مفتوحا إزاء إمكانية ألا يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورطا في القضية.

والجمعة، وصف ترامب التفسيرات السعودية لمقتل الصحفي بأنها "جديرة بالثقة"، مرجحا أن الأمير محمد ربما لم يكن على علم بما حصل.

هذا وأحدثت قضية خاشقجي الذي اختفى في الثاني من الشهر الجاري بعد دخوله قنصلية الرياض في اسطنبول صدى واسعا في العالم.

وبعد نحو أسبوعين من نفي السلطات السعودية مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة العامة السعودية، بعد تعرض المملكة لضغوط دولية قوية، بأن خاشقجي قتل جراء شجار واشتباك اندلع في القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا في إطار التحقيق بالقضية.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء خمسة مسؤولين عن مناصبهم على خلفية القضية، بمن فيهم القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري وثلاثة ألوية آخرين في الاستخبارات، وبتشكيل لجنة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

المصدر: وكالات