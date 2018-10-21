جمال خاشقجي .. و"تفاصيل الخطأ القاتل"!

نشرت قناة "العربية"، مساء الأحد، فيديو يصور تفاصيل قضية الصحفي جمال خاشقجي منذ اختفائه حتى الإعلان عن مقتله.

واستند الفيديو إلى تصريحات مسؤول سعودي كبير لوكالة رويترز، مشيرا إلى أن الخطة كانت تهدف لإعادة خاشقجي إلى الرياض، لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

وأفاد المصدر لرويترز أن نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري، شكّل فريقا من 15 شخصا للسفر للقنصلية وإحضار خاشقجي بالإقناع، لكن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رشح العقيد ماهر المطرب أن يكون جزءا من الفريق لأن خاشقجي يعرفه شخصيا.

التفاصيل في الفيديو المرافق

المصدر: RT + وكالات