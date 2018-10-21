قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى تتجه عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية

أكدت وسائل إعلام أن آلاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى دخلوا مؤخرا الأراضي المكسيكية في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة.

وأوردت وكالة "فرانس برس" أن القافلة المكونة من آلاف المهاجرين من هندوراس استأنفت، اليوم الأحد، مسيرتها نحو الحدود الأمريكية من مدينة سيوداد هيدالغو جنوب المكسيك والتي وصلتها بعد عبور الحدود بين المكسيك وغواتيمالا.

وعلى الرغم من نجاح السلطات المكسيكية، الخميس الماضي، في منع القافلة من عبور جسر حدودي، استطاعت أعداد كبيرة من المهاجرين عبور نهر ساتشياتي الصغير الذي يفصل بين الدولتين سباحة أو على متن قوارب مطاطية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات المكسيكية راقبت عملية التسلل وفتّشت بعض المهاجرين، لكن دون طردهم من أراضي البلاد.

ولا يزال نحو ألف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، على الجسر الحدودي، آملين أن تسمح لهم المكسيك بدخول أراضيها بشكل قانوني.

وسمحت السلطات المكسيكية، أمس السبت، لعشرات النساء والأطفال المهاجرين بدخول أراضيها، وتم نقلهم إلى مراكز إيواء في مدينة تاباشولا على بعد 40 كلم من سيوداد هيدالغو، بحسب "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الخميس الماضي، بإغلاق الحدود مع المكسيك ونشر الجيش، إذا عجزت سلطات هذه البلاد عن وقف تقدم المهاجرين إلى حدود الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، تعهد الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو، الجمعة، في رسالة متلفزة بمنع التسلل غير النظامي إلى أراضي بلاده.

المصدر: وكالات