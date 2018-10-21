فيديو..انهيار أرضية قاعة احتفال في كارولينا الجنوبية

انهار طابق أحد النوادي في كليمسون بولاية كارولينا الجنوبية، مما أدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح مختلفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام عددا من الأشخاص وهم يرقصون، عندما هوت بهم أرضية قاعة الاحتفال إلى الطابق السفلي.

ووفقا للشرطة المحلية، فقد وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد، خلال حفل خاص.

وقال قائد شرطة كليمسون جيمي ديكسون، إنه لم يعثر أي شخص عالق تحت الأنقاض بسبب الانهيار، فيما تم نقل 30 شخصا إلى المستشفيات المحلية.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + يوتيوب