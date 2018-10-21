مقتل 19 شخصا بتصادم حافلتين في باكستان

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح، اليوم الأحد، جراء تصادم حافلتي ركاب في إقليم بنجاب غرب باكستان، وفق ما أفادت قناة Geo-TV التلفزيونية الباكستانية.

وأوردت القناة أن الحافلة التي انطلقت من مدينة ملتان باتجاه مدينة ديرا غازي خان، داخل الإقليم، وعلى متنها حوالي 70 راكبا، اصطدمت بحافلة ركاب أخرى.

ولم تذكر القناة عدد المصابين في الحافلة الثانية.

وأضافت Geo-TV أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وأسند للسلطات المحلية ضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمتضررين.

وشهدت باكستان، هذا العام، عددا من حوادث المرور أسفرت عن سقوط ضحايا. ومطلع أغسطس، قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، في تصادم حافلة ركاب بصهريج للوقود.

وفي يوليو الماضي، لقي 11 راكبا حتفهم وجرح آخرون في حادث تصادم ثلاث سيارات قرب مدينة نواب شاه بإقليم السند.

المصدر: Geo-TV