الخارجية الإيرانية ترفض الاتهامات الأمريكية بتدخل طهران في انتخاباتها المقبلة

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات واشنطن لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة، واصفة إياها بأنها عارية من الصحة.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برهام قاسمي ونشر على موقع الوزارة الإلكتروني، اليوم الأحد: "تنحصر السياسية المبدئية لإيران في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما جهود المسؤولين الأمريكيين الهادفة إلى اتهام إيران بالتأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكي فتعتمد على معلومات كاذبة ومضللة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول منذ فترة بعيدة اتهام الكثير من الدول بالتدخل في انتخاباتها، مشيرا إلى أن قائمة هذه الدول تستكمل دائما".

وتابع: يؤكد الرئيس الأمريكي أن إيران، ومنذ وصوله، إلى زمام الحكم لا تهتم إلا بحل أمورها الداخلية وهي ضعيفة بحيث لا يمكنها التفكير في القضايا الإقليمية .

ولكن السؤال هنا: كيف يمكن أن تؤثر هذه الدولة "الإنطوائية" ،كما يقول المسؤولون الأمريكيون، على الانتخابات البرلمانية في الولايات المتحدة؟"

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن إيران والصين وروسيا تجري حملة لتقويض الهيئات الديمقراطية والتأثير على الرأي العام، وقد تهدف إلى التأثير على مواقف الناخبين واتخاذهم القرارات في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في الولايات المتحدة عامي 2018 و2020.

المصدر: نوفوستي