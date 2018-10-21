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خلاف بين "العتالين" مسلمين ومسيحيين يخلف 50 قتيلا في نيجيريا

أخبار العالم

خلاف بين
Globallookpress
نيجيريا، أرشيف
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قتل أكثر من 50 شخصا في اشتباكات اندلعت منذ 3 أيام في ولاية كادونا الواقعة شمالي نيجيريا.

ونقلت صحيفة "Nation" المحلية عن الشرطة أن الاشتباكات التي اندلعت في الولاية الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 55 شخصا. وأشارت إلى أن الشرطة اضطرت للتدخل في الاشتباكات، الأمر الذي أدى إلى اعتقال واستجواب 22 شخصا.

من جهتها كتبت وكالة "فرانس برس" أن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف بين العتالين المسلمين والمسيحيين في أحد الأسواق المحلية.

المصدر: نوفوستي

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