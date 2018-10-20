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أربعة قتلى جراء تحطم مروحية للجيش في كولومبيا

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أربعة قتلى جراء تحطم مروحية للجيش في كولومبيا
Gettyimages.ru
مروحية كولومبية من طراز Black Hawk
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قتل أربعة عسكريين جراء تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الكولومبية أثناء ملاحقتها مافيا المخدرات، وفقا لبيان صدر عن الجيش الوطني، اليوم السبت.

وأوضح البيان أن الكارثة وقعت في إدارة (مقاطعة) كاوكا، جنوب غربي البلاد، حيث كان طاقم المروحية من طراز Black Hawk يقوم بدورية في أجواء منطقة تم العثور فيها مؤخرا على ورشة سرية كبيرة لتصنيع مادة الكوكائين المخدرة.

وأضاف البيان أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي

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