بالفيديو.. البريطانيون يطالبون وسط لندن باستفتاء جديد

خرج مئات آلاف البريطانيين اليوم إلى شوارع العاصمة لندن مطالبين بتنظيم استفتاء ثان بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن منظمي المظاهرة الهائلة تقدر عدد المشاركين فيها بنحو 570 ألف شخص، مشيرة إلى أن المحتجين يتظاهرون وسط العاصمة، وخاصة أمام مبنى البرلمان.

ويشارك في المظاهرة بريطانيون من شتى أنحاء البلاد يطالبون بتنظيم استفتاء جديد حول الاتفاق النهائي بشأن "بريكست" إثر المفاوضات بين لندن وبروكسل.

ويشارك في المظاهرة عمدة لندن صديق خان ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المحتشدين.

Reuters Simon Dawson

في غضون ذلك، تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معرضا للفنون الجميلة في دائرتها الانتخابية، بينما يتواجد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في جنيف.

هذا ونظمت في مدينة هاروغيت مظاهرة أخرى مؤيدة للانسحاب من الاتحاد، ويتزعمها الرئيس السابق لـ"حزب الاستقلال" وأحد أبرز دعاة "بريكست" نايجل فاراج.

ويبدو أن فرص المتظاهرين ضعيفة لإقناع ماي بتنظيم استفتاء ثان، حيث سبق أن شددت رئيسة الوزراء على رفضها المطلق لإجراء استفتاء جديد، قائلة إنه سبق لحوالي 52% من البريطانيين أن صوتوا في حزيران 2016 لصالح الانسحاب.

المصدر: وكالات