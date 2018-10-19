واشنطن تتهم مواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، اتهامات لمواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات النصفية المقبلة في شهر نوفمبر القادم.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها وجهت اتهامات بالتآمر ضد يلينا خوسياينوفا (44 عاما)، مشيرة إلى أن هذه المواطنة الروسية تسعى إلى "إثارة الفوضى في النظام السياسي الأمريكي" من خلال "نشر المعلومات الخاطئة" و"إثارة النزاعات" حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة"​​​.

المصدر: سبوتنيك