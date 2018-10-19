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ترامب يشيد بعضو كونغرس اعتدى على صحفي بقسوة

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ترامب يشيد بعضو كونغرس اعتدى على صحفي بقسوة
Reuters Mike Segar
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أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سيناتور الكونغرس، الجمهوري غريغ جيانفورت، لاستقباله الفظ والخشن لمراسل صحيفة الغارديان البريطانية بن جاكوبس، حسبما ذكرت اليوم صحيفة US Today .

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ووصف ترامب سيناتور الكونغرس من حزبه الجمهوري بأنه "رجل رائع" و "شخص قاس لا يكسر".

وقال الرئيس الذي تحدث إلى أنصاره في مونتانا: "غريغ ذكي، وبالمناسبة، لا تحاول أبدا التغلب عليه. الشخص الذي يمكنه أن يتمتع بمثل هذه القدرة هو الشخص المناسب".


وقع الاعتداء على الصحافي عام 2017 ، بمقر الكونغرس في ولاية مونتانا. ووفقاً للمراسل، حاول أن يطرح سؤالاً سياسيا على البرلماني جيانفورت، إلا أن الأخير هاجمه  بقبضتيه لكما على وجهه وألقاه أرضا، وكسر نظارته .

وفيما بعد اعترف السياسي الأمريكي بذنبه وتسرعه واعتذر علانية عن فعلته، كما تبرع بخمسين ألف دولار للجنة حماية الصحفيين.

المصدر: نوفوستي

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