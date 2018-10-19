ترامب يشيد بعضو كونغرس اعتدى على صحفي بقسوة
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سيناتور الكونغرس، الجمهوري غريغ جيانفورت، لاستقباله الفظ والخشن لمراسل صحيفة الغارديان البريطانية بن جاكوبس، حسبما ذكرت اليوم صحيفة US Today .
ووصف ترامب سيناتور الكونغرس من حزبه الجمهوري بأنه "رجل رائع" و "شخص قاس لا يكسر".
وقال الرئيس الذي تحدث إلى أنصاره في مونتانا: "غريغ ذكي، وبالمناسبة، لا تحاول أبدا التغلب عليه. الشخص الذي يمكنه أن يتمتع بمثل هذه القدرة هو الشخص المناسب".
وقع الاعتداء على الصحافي عام 2017 ، بمقر الكونغرس في ولاية مونتانا. ووفقاً للمراسل، حاول أن يطرح سؤالاً سياسيا على البرلماني جيانفورت، إلا أن الأخير هاجمه بقبضتيه لكما على وجهه وألقاه أرضا، وكسر نظارته .
Here's the video of Trump on Greg Gianforte body slamming Ben Jacobs: "Any guy that can do a body slam, he's my kind of guy." pic.twitter.com/8tWxLXE6Jx— Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 19, 2018
وفيما بعد اعترف السياسي الأمريكي بذنبه وتسرعه واعتذر علانية عن فعلته، كما تبرع بخمسين ألف دولار للجنة حماية الصحفيين.
المصدر: نوفوستي