بايدن: ترامب مرّغ القيم الأمريكية بالوحل

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهمه بإهمال القيم الأمريكية وتقويض مؤسسات الدولة للاستئثار بسلطة غير محدودة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن بايدن أدلى بتصريحه هذا، خلال جولة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية كنتاكي، وذلك بهدف دعم الديمقراطيين المشاركين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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وقال بايدن: "إن ترامب يمرغ بكل بساطة القيم الأمريكية بالوحل، وذلك من خلال الطريقة التي يتحدث بها عن الناس. نراه يسخر منهم، ويحاول إهانتهم ويجب علي القول في جنونه هذا، توجد طريقة محددة يرغب من خلالها في جرّنا إلى هذه المعمعة معه".

Former Vice President Joe Biden, in some of his harshest criticism of President Trump to date, said that the president was “trashing American values” https://t.co/iTCOPKHgBS — The New York Times (@nytimes) 13 октября 2018 г.

واعتبر بايدن أن طريقة دونالد ترامب هذه تؤثر بشكل فعال على البيض من الطبقة العاملة في المناطق النائية الأمريكية، ولذا يجب على الديمقراطيين محاولة استعادة أصوات هؤلاء الناخبين وإلا فإنهم يخاطرون مرة أخرى بخسارة الانتخابات الرئاسية.

ويرى بايدن أن ترامب يستغل استياء الأمريكيين البيض من المهاجرين لكن هذه "الطريقة القديمة جدا جدا" لن تسمح له بالحفاظ على دعم الأغلبية لفترة طويلة.

المصدر: RT