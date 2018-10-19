واشنطن وسيئول تعلقان مناورات سنوية في شبه الجزيرة الكورية

أعلن البنتاغون اليوم عن تعليق مناورات "الطيار اليقظ" الجوية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت اليوم أن تعليق المناورات المقررة في ديسمبر المقبل جاء بهدف إتاحة جميع الفرص لاستمرار الجهود الدبلوماسية المبذولة في سبيل تسوية الخلاف مع كوريا الشمالية.

وأشارت وايت إلى أن القرار يأتي من قبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو اللذين عقدا اليوم اجتماعا في سنغافورة.

وأعرب الوزيران، حسب المتحدثة، عن عزمهما على تعديل المناورات للتأكد من حسن استعداد قوات البلدين، ما يوحي بأنه لا يزال من الممكن إجراء مناورات مختلفة وأقل حجما.

وشاركت في المناورات الجوية العام الفائت 230 طائرة ونحو 230 ألف عسكري أمريكي وكوري جنوبي .

المصدر: رويترز