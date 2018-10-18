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ميركل وماكرون يفاجئان رواد حانة في بروكسل (فيديو + صورة)

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ميركل وماكرون يفاجئان رواد حانة في بروكسل (فيديو + صورة)
Reuters / Toby Melville
ميركل وماكرون
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فاجأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواد حانة في بروكسل لدى توجههما إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورغ في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث وصافحا السياح ورواد حانة "غران بلاس" مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا وإغزافيه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي قال إن كافة المشروبات للضيوف مدفوعة الثمن احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد.

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وقال بيتل، يوم الخميس، لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة "كان ذلك لطيفا جدا.. نحن أيضا بشر"، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء تناول المشروبات الكحولية وقرمشة البطاطا وهما علامة بلجيكا الشهيرة.

وقال مساعد ماكرون إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل يوم الأربعاء عائدين إلى الفندق بعد القمة حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في حانة قريبة، وأضاف "جاء ذلك بوحي اللحظة.. وكان مريحا للأعصاب".

والتقط صحفي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي وهم يحتسون المشروبات الكحولية في الحانة، وكتب على تويتر يقول "إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة "أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها".

وفي وقت سابق الأربعاء استمع زعماء الاتحاد الأوروبي لتأكيدات ماي لهم بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج بريطانيا من التكتل في مارس.

المصدر: رويترز

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