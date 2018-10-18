المخابرات الأمريكية تحقق مع موظف لديها اعتدى على صحفي سأل عن خاشقجي

فتحت المخابرات الأمريكية تحقيقا في ملابسات سوء تعامل أحد موظفيها مع الصحفي في قناة "سي بي إس" الأمريكية إيرول بارنيت.

وأشارت قناة "سي أن أن" إلى أن موظف الاستخبارات الأمريكية استخدم القوة مع الصحفي ومنعه من سؤال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير عن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم المخابرات الأمريكية اتخاذ جميع التدابير اللازمة حال ثبوت الاعتداء على الصحفي.

وسبق للصحفي أن نشر ما حدث عبر حسابه على تويتر.