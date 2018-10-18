ترامب يهدد المكسيك بإغلاق الحدود ونشر الجيش هناك

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد ونشر قوات الجيش هناك ما لم تتحرك المكسيك لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى داخل الولايات المتحدة.

وحذر ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر"، من أن أعدادا كبيرة من المهاجرين، بمن فيهم مجرمون، يتجهون عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، مشددا على أن حكومات هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع هؤلاء من دخول المكسيك.

وقال ترامب: "علاوة على وقف جميع المساعدات المالية إلى هذه الدولة التي يبدو أنها لا تسيطر على مواطنيها، يتعين علي أن أطلب من المكسيك بأشد العبارات وقف هذا الهجوم.. وإذا عجزت المكسيك عن ذلك فإنني سأستدعي الجيش الأمريكي وأغلق الحدود الجنوبية!".

وحمل ترامب الحزب الديمقراطي المسؤولية عما يجري عند الحدود، لمعارضته لإجراءات الرئيس الصارمة المتخذة في سبيل منع تدفق المهاجرين إلى داخل البلاد.

المصدر: RT