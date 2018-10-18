 
مباشر

الجيش الأمريكي يعتقد بقرب اندلاع حرب وشيكة شاملة!

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعتقد بقرب اندلاع حرب وشيكة شاملة!
Reuters Gleb Garanich
جنود أمريكيون يقفون أمام مقاتلات من طراز " إف-16"، أوكرانيا، 12 أكتوبر 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxux

يعتقد ما يقرب من نصف العسكريين الأمريكيين أن بلادهم ستشارك قريباً في حرب شاملة، حسبما أظهرت دراسة استقصائية قامت بها صحيفة Military Time الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية.

إقرأ المزيد
القائد العام لقوات الناتو في أوروبا الجنرال كيرسيس سكاباروتي قائد الناتو في أوروبا يحذّر من إغفال تعاظم قوة الجيش الروسي

ووفقًا للدراسة، فإن 46% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم ستشارك في حرب شاملة خلال العام المقبل. ووفقا لمسح سابق أجري في سبتمبر 2017، فإن 5% فقط من العسكريين الأمريكيين عبروا عن هذا الرأي.

ويعتقد نصف الجنود الذين شملهم الاستطلاع أن بلادهم لن تنجر إلى صراع عسكري خطير في العام المقبل. وكانت هذه النسبة أعلى في آخر مسح أجري في سبتمبر 2017 إذ بلغت 67%.

وتعتقد غالبية المستطلعين (71%)، أن روسيا ستكون على الأرجح هي الخصم الرئيس في حرب محتملة، تليها الصين (69%) في المرتبة الثانية. وفي عام 2017، كان 53% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن الحرب القادمة ستكون مع روسيا، و45% يرون أنها ستكون مع الصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية الساحقة من العسكريين الأمريكيين تعتقد أن التهديد الرئيس للأمن القومي للولايات المتحدة هو الإرهاب السيبراني (89%) وفي رأيهم، فإن الجيش الأمريكي غير مستعد لصد هجمات في الفضاء السيبراني (هجمات الإنترنت).

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجيش الأمريكي لم يعد يرى في كوريا الشمالية تهديدا خطيرا، وذلك بسبب سياسة دونالد ترامب فيما يتعلق بالتفاهم مع بيونغ يونغ حول نزع سلاحها النووي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا