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قائد الناتو في أوروبا يحذّر من إغفال تعاظم قوة الجيش الروسي

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قائد الناتو في أوروبا يحذّر من إغفال تعاظم قوة الجيش الروسي
AP
القائد العام لقوات الناتو في أوروبا الجنرال كيرسيس سكاباروتي
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أشار قائد القوات المشتركة في حلف الناتو الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي، إلى أن القوات المسلحة الروسية تعمل على تحديث نفسها، مؤكدا أنه ينبغي على الحلف أخذ ذلك في عين الاعتبار.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية عن سكاباروتي قوله: "تهدف روسيا إلى تعزيز وجودها.. وتقوم بتحديث جيشها ولا أعتقد أن مثل هذه الأحداث يجب أن تعتبر غير متوقعة.. لكننا نحتاج إلى مراقبة كل هذا".

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وأكد سكاباروتي أن تواجد حاملة الطائرات النووية الأمريكية "هاري ترومان" أثناء مناورات الناتو Trident Juncture القادمة قرب النرويج، يعد "دليلا على قدرات" الحلف.

وقال: "نحن مستعدون وسندافع عن الأطلسي، ويجب أن نواصل زيادة قدراتنا العسكرية والتدريب من أجل الحفاظ على الهيمنة في ما يتعلق بالقدرات العسكرية".

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المصدر: إنترفاكس

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