البرلمان الأوروبي: ماي لم تقدم أي جديد بشأن "بريكست"

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تقدم اقتراحات جديدة في كلمتها أمام قادة الاتحاد الأوروبي في مستهل قمتهم ببروكسل.

وقال تاجاني: "لقد قلت إنه لا يوجد أي شيء جديد فعليا في المحتوى، لكنني أشعر بإرادة سياسية لتحقيق تقدم".

وصرحت ماي لدى وصولها إلى بروكسل لحضور القمة، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ممكن"، معتبرة أن "الوقت حان" لإبرام اتفاق بشأن بريكست.

وقالت ماي: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، وأن الوقت قد حان للقيام بذلك".

وتعقد قمة بروكسل في وقت أفادت فيه مصادر دبلوماسية أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحا للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع لندن بشأن "بريكست"، وأنهم مستعدون لمساعدة ماي، إذا ما قدمت لهم اقتراحات "خلاقة" للخروج من الأزمة.

وفي سياق متصل، أكد دبلوماسيان أوروبيان أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" ميشال بارنييه قدم اقتراحا يقضي بتمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة سنة، بهدف تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

المصدر: أ ف ب