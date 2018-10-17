الكنيست يوبّخ ليبرمان على وصفه نائبة عربية بالـ"مخرّبة"

وبّخت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على وصفه عضو الكنيست العربية حنين زعبي بـ"المخربة".

وقالت اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست يتسحاق عوكنين، والتي استجابت لشكوى تقدمت بها النائب زعبي، إنه "لا يوجد مجال لهذه التعابير في الخطاب الجماهيري الشرعي".

وهاجم ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر" في يونيو الماضي، عضو الكنيست حنين زعبي على خلفية نشاطها في الكنيست.

وجاء في التغريدة: "المخربة زعبي موجودة في الكنيست، وتشجع الإرهاب ضد جنود جيش الدفاع، ومواطني دولة إسرائيل.. هي في الكنيست فقط بسبب أن أعضاء الكنيست يرفضون التوقيع على اقتراح لطردها بموجب القانون".

המחבלת חנין זועבי נמצאת בכנסת ומקדמת טרור נגד חיילי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל רק בגלל שחברי הכנסת מהמחנה הציוני, יש עתיד והמפלגות החרדיות, מסרבים לחתום על הצעתו של ח"כ עודד פורר להדיח אותה על פי חוק. אני מבקש מכם להיכנס לאתר ולכתוב לכל הח"כים. https://t.co/cevv4CgMYepic.twitter.com/6Pb0k2ijUG — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ٤ يونيو ٢٠١٨

واعتبرت زعبي ليبرمان في الالتماس الذي قدمته للجنة الأخلاقيات في الكنيست، أن ما تفوه به وزير الدفاع يعد تحريضا ضد أعضاء الكنيست العرب.

وأيدت لجنة الأخلاقيات في ردها ما طرحته زعبي، معتبرة أن إطلاق مصطلح "مخرب" على شخصية منتخبة من الجمهور، يصل إلى درجة المخالفة الأخلاقية، خاصة وأن من أطلق هذا المصطلح هو وزير في الحكومة.

المصدر: معا