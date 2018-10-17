موقع إسرائيلي: رئيس أركان إسرائيل اجتمع بنظراء عرب له في واشنطن

أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، قد اجتمع مع نظراء عرب له، على هامش مؤتمر رؤساء هيئات الأركان المنعقد في الولايات المتحدة.

وأكد الموقع أن آيزنكوت بحث مع رئيس الأركان السعودي الفريق أول الركن فياض الرويلي "الملف الإيراني".

الجنرال ايزنكوت يجتمع مع نظراء له من دول عربية https://t.co/DJvldWs8Ff — الآن، ومن مكان (@News_Makan) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

كما أشار إلى أن الجيش الأمريكي نشر صورا لآيزنكوت "وهو يجالس رؤساء الأركان المصرية والأردنية والبحرينية".

المصدر: "مكان"