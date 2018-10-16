 
مباشر

ترامب يدرس تعيين ناويرت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

أخبار العالم

ترامب يدرس تعيين ناويرت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة
Globallookpress Liu Jie
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxov

قالت مصادر في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس ترشيح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت لمنصب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

ولم تعلق ناويرت من جانبها، على الأخبار حول إمكانية تعيينها المحتمل لهذا المنصب، كما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقد قبل الرئيس الأمريكي استقالة المندوبة الأمريكية الحالية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، موضحا أنها ستترك منصبها رسميا أواخر العام الجاري.

إقرأ المزيد
دونالد ترامب تعليق إيفانكا على احتمال تعيينها سفيرة لدى الأمم المتحدة

وعين ترامب هايلي، عضو الحزب الجمهوري ومحافظة ولاية كارولينا الجنوبية من 2011 إلى 2017، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة في نوفمبر 2016، وتولت هذا المنصب رسميا في الـ 27 يناير عام 2017 بعد مصادقة الكونغرس على تعيينها، وتعتبر من أقرب المسؤولين لسيد البيت الأبيض.  

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا