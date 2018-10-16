دودون: فعالية احتجاجية ضخمة في 18 نوفمبر بمولدوفا

أعلن الرئيس المولدوفي إيغور دودون، عن التحضير لفعالية احتجاج واسعة النطاق في البلاد يوم الـ 18 من نوفمبر المقبل.

وكتب دودون، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سينظم الحزب الاشتراكي الموالي للرئيس، في العاصمة كيشيناو يوم الـ 18 نوفمبر، فعالية احتجاج ضخمة جدا. وسيعبر المواطنون من جميع أنحاء مولدوفا، عن رأيهم في السلطة الموالية لأوروبا، التي تحكم البلاد منذ 9 سنوات. كما سيتم الإعلان عن البرنامج السياسي للاشتراكيين".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن دودون، أنه لن يوقع قانون إدراج بند التكامل الأوروبي في دستور الجمهورية، حتى لو اعتمده البرلمان.

المصدر: وكالات