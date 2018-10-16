ملك إسبانيا يعتذر عن المساعدة في تنظيف الشوارع

اعتذر الملك الإسباني فيليب السادس عن تقديم المساعدة، بعد أن قدم أحد المتطوعين من جزيرة مايوركا مكنسته مقترحا أن يقوم الملك بالمساعدة في تنظيف مخلفات الفيضانات.

وذكرت وكالة "دياريو دي مايوركا" الإسبانية، أن الملك حضر إلى الجزيرة لتفقد أوضاعها عقب الفيضانات، وأثناء تجواله في شوارع مدينة "سان لورانس دي كارداسار"، التقى عددا من المتطوعين، الذين قدموا للمساعدة في إزالة آثار الكارثة الطبيعية.

وأضافت الوكالة أن "أحد المتطوعين بادر، خلال قيام فيليب السادس بمصافحتهم، إلى تقديم مكنسته للملك، الذي بدوره رفض أخذها مصافحا الشاب".

وكتب الشاب "أوسكار تاريلا"، على صفحته في "فيسبوك": "قال الملك بأنه قدم للمساعدة، فقدمت له المكنسة لأن المصافحة لا تساعد في شيء".

وأضاف، "اعتذر عن أخذ المكنسة، وقال إنه لا يستطيع الآن.. أجبته بأنه يمكنه أخذها، ليست هناك أي مشكلة.. إلا أنه رفض".

واجتاحت الفيضانات جزيرة مايوركا الإسبانية يوم التاسع من الشهر الجاري، عقب هطول أمطار غزيرة، ومن بين المدن الأكثر تضررا كانت "سان لورانس دي كارداسار". وتسبب فيضان الأنهار على ضفافها في تدمير جسر بالقرب من مركز مدينة بالما دي ماريوكا.

وبحسب وسائل الإعلام تسببت الفيضانات بمقتل 10 أشخاص وتشريد العشرات.

المصدر: وكالات