فضيحة من العيار الثقيل.. مغن أمريكي ينشر فيديو لـ"ميلانيا ترامب" ترقص عارية في البيت الأبيض (+18)

نشر مغني الراب الأمريكي كليفورد جوزيف هاريس جونيور، تغريدة على موقع تويتر لفيديو مدته دقيقة يصور شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية.

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وظهر المغني الأمريكي وهو جالس في البيت الأبيض، حيث رقصت السيدة الأولى عارية فوق المكتب، في دعاية لألبومه الجديدة.

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وأعربت المتحدثة الرسمية باسم ميلانيا ترامب، ستيفانيا جريشام، عن اشمئزازها من مقطع الفيديو.

وطالبت جريشام في تغريدة لها، بمقاطعة مغني الراب وعدم التفاعل معه، متسائلة:"كيف يكون هذا مقبولا".

المصدر: تويتر