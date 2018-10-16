فضيحة من العيار الثقيل.. مغن أمريكي ينشر فيديو لـ"ميلانيا ترامب" ترقص عارية في البيت الأبيض (+18)
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نشر مغني الراب الأمريكي كليفورد جوزيف هاريس جونيور، تغريدة على موقع تويتر لفيديو مدته دقيقة يصور شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية.
وظهر المغني الأمريكي وهو جالس في البيت الأبيض، حيث رقصت السيدة الأولى عارية فوق المكتب، في دعاية لألبومه الجديدة.
وأعربت المتحدثة الرسمية باسم ميلانيا ترامب، ستيفانيا جريشام، عن اشمئزازها من مقطع الفيديو.
Dear 45,— T.I. (@Tip) 13 октября 2018 г.
I ain’t Kanye. 😳 pic.twitter.com/BCS8nkbn1M
وطالبت جريشام في تغريدة لها، بمقاطعة مغني الراب وعدم التفاعل معه، متسائلة:"كيف يكون هذا مقبولا".
How is this acceptable? #disgusting#boycottT.I. @Tiphttps://t.co/HvnFahfsVK— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 13 октября 2018 г.
المصدر: تويتر
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