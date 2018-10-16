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فضيحة من العيار الثقيل.. مغن أمريكي ينشر فيديو لـ"ميلانيا ترامب" ترقص عارية في البيت الأبيض (+18)

أخبار العالم

فضيحة من العيار الثقيل.. مغن أمريكي ينشر فيديو لـ
Twitter
شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية
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نشر مغني الراب الأمريكي كليفورد جوزيف هاريس جونيور، تغريدة على موقع تويتر لفيديو مدته دقيقة يصور شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية.

twitter
صورة من الفيديو

وظهر المغني الأمريكي وهو جالس في البيت الأبيض، حيث رقصت السيدة الأولى عارية فوق المكتب، في دعاية لألبومه الجديدة.

twitter
شبيهة ميلانيا ترامب ترقص عارية

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم ميلانيا ترامب، ستيفانيا جريشام، عن اشمئزازها من مقطع الفيديو.

وطالبت جريشام في تغريدة لها، بمقاطعة مغني الراب وعدم التفاعل معه، متسائلة:"كيف يكون هذا مقبولا".

المصدر: تويتر

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