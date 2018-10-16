دودون يقترح عقد مجلس أرثوذكسي شامل في مولدوفا

أعلن رئيس جمهورية مولدوفا، إيغور دودون، أنه يؤيد مبادرة عقد مجلس أرثوذكسي شامل، لبحث طرق تخطي الانقسام الكنسي الأرثوذكسي. ودعا دودون، إلى عقد هذه الفعالية في جمهورية مولدوفا

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي: "أؤيد تماما مبادرة عقد مجلس أرثوذكسي عام، التي طرحها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر. وأطرح مبادرة عقد المجلس على أراضي مولدوفا".

وأشار رئيس مولدوفا إلى أن الوضع الحالي، يثير الأسف في نفسه. وقال: "يجب على سلطات الدول الأرثوذكسية ورؤساء الكنائس المحلية بذل كل جهد ممكن للتغلب على الانقسام الذي وقع".

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واضاف الرئيس المولدوفي "وإني على ثقة من أننا سنتمكن بالجهود المشتركة من حل هذا الوضع".

وبحثت بطريركية القسطنطينية منح الكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف المنشقة، صفة "كنيسة محلية مستقلة"، وذلك خلال اجتماع سنودس بطريركية القسطنطينية الذي عقد بين الـ 9 والـ11 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات