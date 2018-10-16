بوروشينكو يكافئ بطريركية القسطنطينية بكنيسة تاريخية في كييف

يزمع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو رفع مشروع قانون للبرلمان، لإلحاق عائدية مبنى كنيسة أندرواس في العاصمة كييف، ببطريركية القسطنطينية وسلخه عن مقدسات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقالت إيرينا لوتزينكو ممثلة رئيس أوكرانيا في البرلمان، إن بوروشينكو يأمل في إتمام انفصال الكنيسة في أوكرانيا عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لذلك قام بهذه المبادرة الرمزية.

وأضافت: "في الأيام القريبة المقبلة سيتم تسليم البرلمان مشروع قانون يقترح فيه الرئيس تسليم كنيسة أندرواس الذي عمّد أوكرانيا، لبطريركية القسطنطينية المسكونية لتستخدمها بشكل دائم في إشارة رمزية للوحدة مع الكنيسة الأم".

وبحثت بطريركية القسطنطينية منح الكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف المنشقة، صفة "كنيسة محلية مستقلة"، وذلك خلال اجتماع سنودس بطريركية القسطنطينية أيام 9 و11 أكتوبر الجاري.

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وتم تشييد كنيسة القديس أندرواس في كييف عام 1754 بمبادرة من الإمبراطورة الروسية إيليزابيتا بتروفنا، وأشرف على بنائها المهندس المعماري الإيطالي المشهور بارتولوميو راستريلي.

وتقع الكنيسة، على جبل في كييف، تقول الأسطورة إن القديس أندرواس نصب عليه أول صليب في المنطقة.

المصدر: لينتا رو