 
مباشر
عاجل
جاويش اوغلو: بومبيو سيجلب معه معلومات من الرياض حول قضية خاشقجي

بوروشينكو يكافئ بطريركية القسطنطينية بكنيسة تاريخية في كييف

أخبار العالم

بوروشينكو يكافئ بطريركية القسطنطينية بكنيسة تاريخية في كييف
Sputnik
كنيسة القديس أندرواس في كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxka

يزمع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو رفع مشروع قانون للبرلمان، لإلحاق عائدية مبنى كنيسة أندرواس في العاصمة كييف، ببطريركية القسطنطينية وسلخه عن مقدسات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقالت إيرينا لوتزينكو ممثلة رئيس أوكرانيا في البرلمان، إن بوروشينكو يأمل في إتمام انفصال الكنيسة في أوكرانيا عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لذلك قام بهذه المبادرة الرمزية.

وأضافت: "في الأيام القريبة المقبلة سيتم تسليم البرلمان مشروع قانون يقترح فيه الرئيس تسليم كنيسة أندرواس الذي عمّد أوكرانيا، لبطريركية القسطنطينية المسكونية لتستخدمها بشكل دائم في إشارة رمزية للوحدة مع الكنيسة الأم".

وبحثت بطريركية القسطنطينية منح الكنيسة الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف المنشقة، صفة "كنيسة محلية مستقلة"، وذلك خلال اجتماع سنودس بطريركية القسطنطينية أيام 9 و11 أكتوبر الجاري.

إقرأ المزيد
البطريرك كيريل (صورة من الأرشيف) الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: بطريركية القسطنطينية تخطت الخط الأحمر

وتم تشييد كنيسة القديس أندرواس في كييف عام 1754 بمبادرة من الإمبراطورة الروسية إيليزابيتا بتروفنا، وأشرف على بنائها المهندس المعماري الإيطالي المشهور بارتولوميو راستريلي.

وتقع الكنيسة، على جبل في كييف، تقول الأسطورة إن القديس أندرواس نصب عليه أول صليب في المنطقة.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

توقعات ترامب.. خاشقجي قُتل على يد "مارقين"