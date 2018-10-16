بوروشينكو يهدد روسيا مستقويا بالناتو

اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كلمة خلال مناورات "السماء الصافية-2018" الجوية مع بلدان الناتو في أوكرانيا، أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا في حال إقدامها على ضرب بلاده.

وكتب بوروشيكنو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن نناضل من أجل الحرية، ونقاتل من أجل الديمقراطية. ونقدر عاليا الموقف الثابت والموثوق لشركائنا في الولايات المتحدة والناتو، ولن نسأل روسيا، ماذا يجب أن نفعل على أراضينا".

وفي الفيديو الذي نشر مع البوست، قال بيترو بوروشينكو، إنه بمقدور العسكريين الأوكرانيين أن يعلّموا زملاءهم من الناتو الكثير، لأنهم "يقاتلون في ظروف الحرب الهجينة الروسية".

وستستمر المناورات في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا حتى 19 أكتوبر، حيث تشارك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا.

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وخلال هذه المناورات، صدرت عن بوروشينكو عدة تصريحات مدوية وصاخبة، بينها الإيعاز بفتح النار في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا "لإنقاذ أرواح الناس"، وشدد على ضرورة الاستعداد لأي سيناريوهات لـ"الدفاع والهجوم المضاد".

المصدر: نوفوستي