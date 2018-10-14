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بوروشينكو يحدد 3 علامات تجارية أوكرانية مزعجة جدا لموسكو

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بوروشينكو يحدد 3 علامات تجارية أوكرانية مزعجة جدا لموسكو
Sputnik
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اعتبر رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو في لقاء مع عسكرييه أن 3 علامات تجارية أوكرانية "تصيب موسكو بالتشنج"، هي القوات المسلحة الأوكرانية، والحرس الأوكراني والكنيسة الأوكرانية المنشقة.

وقال بوروشينكو: "وفيما يتعلق باستقلال الكنيسة المحلية عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فقد عقد في الكرملين اجتماع لمجلس الأمن الروسي لمناقشة كيفية الدفاع عن طابورهم الخامس داخل دولتنا".

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وجاءت إشارة بوروشينكو هذه، بعد أن قرر اجتماع مجلس سنودس بطريركية القسطنطينية المسكونية رفع الحرم الكنسي عن اثنين من أبرز شخصيات الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة، وهما بطريرك كييف فيلاريت، وكبير الأساقفة ماكاري وإلغاء قرار انتقال مطرانية كييف لتبعية بطريركية موسكو الصادر عن القسطنطينية في القرن الـ17.

المصدر: وكالات

 

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