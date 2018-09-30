بوروشينكو: التسوية في دونباس رهينة "مأزق موسكو"

اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بأنها الطرف الوحيد الذي يعرقل الاقتراح الأوكراني لنشر قوات أممية لحفظ السلام في منطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي بلاده.

وقال بوروشينكو في كلمة له في أكاديمية الحقوق في مدينة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا أمس السبت:

"معنا الآن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أي ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ونجري حوارا مكثفا مع الصين، التي من المؤكد أنها لن تعارض الاقتراح".

وأضاف: "معظم أعضاء مجلس الأمن يؤيدوننا، والدليل على ذلك نتائج محادثات أجريتها معهم في اليومين الأخيرين. ليس هناك من معارض إلا دولة واحدة هي روسيا"، معتبرا أن ما يعيق اتخاذ القرار هو "مأزق موسكو".

وحسب بوروشينكو، فإن من شأن نشر قوات حفظ السلام أن يخفف من مخاطر التصعيد في منطقة النزاع، إضافة إلى وقف تدفق ما وصفه بـ"إمدادات السلاح والمرتزقة" من روسيا إلى منطقة النزاع.

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وفي وقت سابق وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إرسال بعثة أممية لحفظ السلام في دونباس، شريطة أن تنشر عناصرها على خط التماس بين الجيش الأوكراني ومقاتلي دونباس فقط، وأن تقتصر مهمتها على حماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملين في منطقة النزاع.

من جانبها، تصر كييف على أن تتمتع القوات الأممية بتفويض أوسع وأن تنتشر في كافة أراضي دونباس، وعلى طول الحدود مع روسيا.

المصدر: وكالات