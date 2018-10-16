السفارة الإكوادورية تجبر أسانج على العناية بقطته بنفسه

أهابت السفارة الإكوادورية في لندن بمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أن يهتم بقطته بنفسه تحت طائلة تسليمها لأحد ملاجئ الحيوانات.

وقالت وكالة Associated Press إن ذلك جاء ضمن قائمة قواعد الإقامة التي حددت للسيد أسانج داخل السفارة، والسارية اعتبارا من 13 أكتوبر.

وتتألف القائمة من تسع صفحات، وهي تحدد معايير السلوك التي يجب على أسانج مراعاتها في حرم السفارة التي يعيش فيها طوال السنوات الست الماضية.

وبالإضافة إلى رعاية القطة، يجب على أسانج ترتيب وتنظيف غرفة الحمام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم التطرق إلى القضايا التي يمكن أن تضر بالمصالح الدبلوماسية للإكوادور.

LEAKED: Here Are the Demands Ecuador Has Given Julian Assange in Order to End His Isolation https://t.co/8VytPpsTPc — WikiLeaks (@wikileaks) 15 октября 2018 г.

وبين القيود الجديدة، بات يجب على زوار أسانج تقديم طلب مكتوب إلى السفير قبل 3 أيام من موعد الزيارة.

وخلال مرة واحدة لا يجوز أن يتجاوز عدد الزوار 3 أشخاص وقد يتم رفض أي طلب دون تقديم تفسير ويستثنى الأطباء من هذه القاعدة، إذا احتاج أسانج للمساعدة الطبية.

وفي حال تجاهل أسانج هذه المطالب، سيتم حرمانه من حق اللجوء وتسليمه للسلطات البريطانية وعلى العكس، إذا قام جوليان أسانج بتنفيذ هذه القواعد، فمن المحتمل أن يسمح له مجددا باستخدام الإنترنت، الذي حرمته منه الحكومة الإكوادورية أواخر مارس الماضي.

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وطلب أسانج في 19 يونيو 2012 اللجوء السياسي إلى سفارة الإكوادور بلندن في مخالفة للإفراج المشروط عنه في بريطانيا، حيث وجهت إليه تهمة اغتصاب في السويد وكان يواجه خطر تسليمه لستوكهولم.

وفي وقت سابق من العام الجاري رفض القضاء البريطاني مجددا تلبية طلب أسانج بإسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بعد أن أسقطت السلطات السويدية عنه جميع التهم.

ويواجه أسانج في حال خروجه من مبنى السفارة خطر الاعتقال وتسليمه للولايات المتحدة للمثول أمام القضاء الأمريكي بسبب نشره وثائق سرية أمريكية على موقعه "ويكيليكس".

المصدر: وكالات