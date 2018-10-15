 
مباشر

صاعقة تضرب طائرة الأمير هاري وعقيلته في طريقهما إلى أمستردام

أخبار العالم

صاعقة تضرب طائرة الأمير هاري وعقيلته في طريقهما إلى أمستردام
dailymail.co.uk
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxbs

كشفت صحيفة دايلي ميل أن طائرة جيت التي كانت تقل الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل، قد أصيبت بصاعقة رعدية وتسببت بذعر ركابها في رحلتها من بريطانيا إلى أمستردام نهاية سبتمبر الماضي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير هاري ودوقة ساكيس عاشا حالة من الرعب خلال رحلتهما بطائرة جيت الخاصة عندما ضربت الصاعقة مقدمة الطائرة، التي أقلتهما إلى أمستردام لحضور فعالية تضم كبار نجوم العالم والمشاهير.

وقالت الصحيفة إن الطائرة حطت في مطار أمستردام بسلام.

الأمير هاري وميغان بعد وصولوهما إلى أمستردام لحضور الفعالية

المصدر: "dailymail.co.uk"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. الجزائر.. 5 جنرالات وعقيد في السجن المؤقت.. ماذا وارء الكواليس؟