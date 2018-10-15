صاعقة تضرب طائرة الأمير هاري وعقيلته في طريقهما إلى أمستردام

كشفت صحيفة دايلي ميل أن طائرة جيت التي كانت تقل الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل، قد أصيبت بصاعقة رعدية وتسببت بذعر ركابها في رحلتها من بريطانيا إلى أمستردام نهاية سبتمبر الماضي.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأمير هاري ودوقة ساكيس عاشا حالة من الرعب خلال رحلتهما بطائرة جيت الخاصة عندما ضربت الصاعقة مقدمة الطائرة، التي أقلتهما إلى أمستردام لحضور فعالية تضم كبار نجوم العالم والمشاهير.

وقالت الصحيفة إن الطائرة حطت في مطار أمستردام بسلام.

المصدر: "dailymail.co.uk"