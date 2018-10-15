وصول سفينة إنزال أمريكية إلى قطر تحمل 3 آلاف فرد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن سفينة الإنزال الأمريكية USS "Essex" (LHD-2) قد وصلت أمس الأحد إلى ميناء الدوحة، في إطار التعاون المشترك على مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة، أن وصول هذه السفينة الأمريكية، جاء ضمن خطة موضوعة مسبقا وأشارت، إلى أن السفينة تحمل 3 آلاف فرد، بمن فيهم 1.6 ألف من مشاة البحرية.

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واعتبرت وصول هذه السفينة الحربية، "دليلا على الصداقة وعمق التعاون الثنائي" بين واشنطن والدوحة.

وصول حاملة الطائرات الأمريكية إيسكس «إل إتش دي-2» التابعة للبحرية الأمريكية إلى ميناء الدوحة



@USEmbassyQatar@DeptofDefensepic.twitter.com/oXJiiSvt3W — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 14 октября 2018 г.

USS "Essex" (LHD-2) هي سفينة هجومية برمائية وحاملة هجومية، وتعتبر من سفن الحرب البرمائية التي تكمن مهمتها في دعم القوات البرية في أراضي العدو وتم تطويرها من حاملة طائرات إلى حاملة مروحيات.

المصدر: نوفوستي