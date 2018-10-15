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وصول سفينة إنزال أمريكية إلى قطر تحمل 3 آلاف فرد

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وصول سفينة إنزال أمريكية إلى قطر تحمل 3 آلاف فرد
Michael B. ZINGARO / US NAVY / AFP
سفينة انزال وحاملة مروحيات امريكية - ارشيف
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن سفينة الإنزال الأمريكية USS "Essex" (LHD-2) قد وصلت أمس الأحد إلى ميناء الدوحة، في إطار التعاون المشترك على مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة، أن وصول هذه السفينة الأمريكية، جاء ضمن خطة موضوعة مسبقا وأشارت، إلى أن السفينة تحمل 3 آلاف فرد، بمن فيهم 1.6 ألف من مشاة البحرية.

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واعتبرت وصول هذه السفينة الحربية، "دليلا على الصداقة وعمق التعاون الثنائي" بين واشنطن والدوحة.

USS "Essex" (LHD-2) هي سفينة هجومية برمائية وحاملة هجومية، وتعتبر من سفن الحرب البرمائية التي تكمن مهمتها في دعم القوات البرية في أراضي العدو وتم تطويرها من حاملة طائرات إلى حاملة مروحيات.

المصدر: نوفوستي

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