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ألمانيا.. مصرع 3 وإصابة آخرين بسقوط طائرة على حشد

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ألمانيا.. مصرع 3 وإصابة آخرين بسقوط طائرة على حشد
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الطائرة عقب وقوع الحادث
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين نتيجة اصطدام طائرة خفيفة تعمل بمحركات مروحية بحشد من الناس لدى محاولتها الهبوط في مطار داخل ولاية فينس الألمانية.

وذكرت المصادر الإعلامية، أن الطيار لم يتمكن من السيطرة على الطائرة بسبب الرياح العاصفة، ما اضطره إلى الإقلاع بالطائرة عن المدرج، ومعاودة الكرة ثانية.

وأوضحت المصادر، أن الطيار لم يتمكن من الوصول إلى الارتفاع المناسب، الأمر الذي أدى إلى اصطدام الطائرة بأحد حواجز المطار، وسقط جناحها على أشخاص كانوا يقفون بالقرب من المدرج.

وتسبب الحادث بمقتل 3 أشخاص وجرح 8 آخرين بينهم طفل، بحسب تقرير الشرطة.

وأكدت المعلومات المتوفرة بأن الحادث وقع في الساعة الرابعة عصرا، في حين لم يصب الطيار في الحادث.

المصدر: نوفوستي

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