 
مباشر

ذراق طائر يتلف لوحة بالملايين في إيطاليا

أخبار العالم

ذراق طائر يتلف لوحة بالملايين في إيطاليا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx9c

أفسد أحد الطيور بذراقه لوحة للفنان الإيطالي فيليبو أبياتي تعود للقرن السابع ميلادي، كانت محفوظة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت بلدية المدينة، إن كلفة ترميم اللوحة ستصل إلى 4 آلاف يورو وذكرت أن الحادث وقع في الصيف الماضي عندما شهدت المنطقة موجة حر قوية.

وتعتقد البلدية، أن الطائر تسلل من نافذة مفتوحة إلى صالة العرض وتبرز على لوحة "داوود مع رأس جالوت" التي تزين صالة الساعات في قصر Palazzo Marino في ميلانو.

وتؤكد إدارة المتحف، أن ذراق الطائر أتلف ثلاثة أرباع السطح القماشي والجزء العلوي من إطار اللوحة الثمين المطلي بالذهب، فيما استغرقت عملية الترميم عدة أشهر حتى أعيد لها رونقها وعلّقت في مكانها من جديد.

 المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا حدث في رحلة "سويوز إم إس-10" الأخيرة؟