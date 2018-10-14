ذراق طائر يتلف لوحة بالملايين في إيطاليا

أفسد أحد الطيور بذراقه لوحة للفنان الإيطالي فيليبو أبياتي تعود للقرن السابع ميلادي، كانت محفوظة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت بلدية المدينة، إن كلفة ترميم اللوحة ستصل إلى 4 آلاف يورو وذكرت أن الحادث وقع في الصيف الماضي عندما شهدت المنطقة موجة حر قوية.

وتعتقد البلدية، أن الطائر تسلل من نافذة مفتوحة إلى صالة العرض وتبرز على لوحة "داوود مع رأس جالوت" التي تزين صالة الساعات في قصر Palazzo Marino في ميلانو.

لوحة "داؤود مع رأس جالوت " David with the Head of Goliath

للايطالي كارفاجيو

رسمها في 1610

موجودة في معرض بورغيزي في روما pic.twitter.com/2tZJyF0dpw — لوحات و رسامين (@artisticiann) 6 февраля 2017 г.

وتؤكد إدارة المتحف، أن ذراق الطائر أتلف ثلاثة أرباع السطح القماشي والجزء العلوي من إطار اللوحة الثمين المطلي بالذهب، فيما استغرقت عملية الترميم عدة أشهر حتى أعيد لها رونقها وعلّقت في مكانها من جديد.

المصدر: لينتا رو