القس برانسون يتضرع للخالق أن يمد ترامب بحكمته

صلى القس الأمريكي أندرو برانسون من أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حيث التقيا هناك عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته يوم أمس السبت.

وركع القس برانسون إلى جانب ترامب على أرضية المكتب البيضاوي ووضع يده على كتفه وقال: "يا إلهي، أطلب منك أن تعطي من روحك القدس للرئيس ترامب، وأن تمنحه الحكمة الفائقة ليتمم كل الخطط المرسومة للبلد وله".

وتابع: "أتضرع لك أن تعطيه الحكمة الآن ليقود هذا البلد إلى برّ الأمان وأن تمنحه القدرة على المثابرة والصبر والشجاعة ليقف إلى جانب الحقيقة، وأن تحفظه من الأعداء والافتراءات والذين يريدون إضعافه".

وختم بالقول: "اجعل فيه يا ربي بركة عظيمة لهذا البلد وأمده بحكمتك نحن نباركه ليكون بركة لبلدنا، باسم يسوع ... آمين".

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وقضت محكمة الجنايات الثانية بولاية إزمير التركية مؤخرا بإخلاء سبيل القس الأمريكي الذي كان موقوفا في تركيا منذ 2016 مع رفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه، وذلك بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في الحجز أثناء المحاكمة.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

المصدر: the hill