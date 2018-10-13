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بالصورة والفيديو.. القس برانسون يصلي من أجل ترامب

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بالصورة والفيديو.. القس برانسون يصلي من أجل ترامب
AFP / ROBERTO SCHMIDT
القس الأمريكي أندرو برانسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صلى القس الأمريكي أندرو برانسون من أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حيث التقيا هناك عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته اليوم السبت.

واستقبل دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء السبت، القس الأمريكي بعد إفراج السلطات التركية عنه يوم الجمعة 12 أكتوبر.

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وشكر الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته في الإفراج عن القس الأمريكي، مؤكدا أنه لم تكن هناك صفقة مع تركيا لإطلاق سراح القس برانسون.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في الـ 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما.

القس الأمريكي أندرو برانسون يصلي من أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المصدر: وكالات

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