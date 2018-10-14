اتهامات صحفية أمريكية لصهر ترامب بالتهرب الضريبي

تهرّب جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي الحالي ومستشاره الخاص على مدى عدة سنوات من تسديد ضريبة الدخل المترتبة على نشاطاته المالية والتجارية.

وقالت صحيفة " نيويورك تايمز" إن زوج إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، تهرّب من تسديد الضريبة، رغم أن أعماله التجارية كانت مزدهرة وتطورت بنجاح وكانت ثروته تنمو باستمرار.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن شركة Kushner Companies التي تعمل في مجال العقارات، مديونة للسلطات في نيويورك بأكثر من نصف مليون دولار.

Confidential documents reviewed by The New York Times indicate that Jared Kushner, President Trump’s son-in-law and adviser, probably paid little or no income tax from 2009 to 2016 https://t.co/VEw5IkuEBL — The New York Times (@nytimes) 14 октября 2018 г.

وقالت الصحيفة، إن الوثائق المالية المتعلقة بالسيد كوشنير وشركة عائلته، تدل على أنه لم يسدد ضريبة الدخل تقريبا في الفترة 2009-2016، رغم أن ثروته المالية ازدادت خلال العقد الأخيرة بـ5 مرات تقريبا ووصلت إلى 324 مليون دولار.

المصدر: تاس