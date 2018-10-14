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اتهامات صحفية أمريكية لصهر ترامب بالتهرب الضريبي

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اتهامات صحفية أمريكية لصهر ترامب بالتهرب الضريبي
AFP
جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ترامب
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تهرّب جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي الحالي ومستشاره الخاص على مدى عدة سنوات من تسديد ضريبة الدخل المترتبة على نشاطاته المالية والتجارية.

وقالت صحيفة " نيويورك تايمز" إن زوج إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، تهرّب من تسديد الضريبة، رغم أن أعماله التجارية كانت مزدهرة وتطورت بنجاح وكانت ثروته تنمو باستمرار.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن شركة Kushner Companies التي تعمل في مجال العقارات، مديونة للسلطات في نيويورك بأكثر من نصف مليون دولار.

وقالت الصحيفة، إن الوثائق المالية المتعلقة بالسيد كوشنير وشركة عائلته، تدل على أنه لم يسدد ضريبة الدخل تقريبا في الفترة 2009-2016، رغم أن ثروته المالية ازدادت خلال العقد الأخيرة بـ5 مرات تقريبا ووصلت إلى 324 مليون دولار.

المصدر: تاس

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